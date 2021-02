In einem Leserbrief äußert sich Monika Gärtner-Engel von AUF Gelsenkirchen zur aktuellen Situation: "Mit Respekt beobachte ich, wie der Gelsenkirchener Krisenstab Corona mit Frau Welge und Herrn Wolterhoff versucht, das Krisengeschehen in den Griff zu bekommen. Besonders beachtlich fand ich die Entscheidung, die Zahl der vom Land kommenden kostenlosen Masken für Hartz IV Empfänger zu verdoppeln. Ein schaler Nachgeschmack bleibt, dass es keine FFP 2 Masken sind und damit der Eindruck entsteht "... für die Armen reichen auch etwas minderwertigere Qualität".

Was ich vermisse: mehr Mut von ihnen zur Kritik an Bund und Land. Impfchaos, gruselige Perspektiven für die Kommunalfinanzen, kaum Hilfe gerade für arme Familien... Es wäre nicht unhöflich, da auch mal öffentlich Krach zu schlagen. Die Kanzlerin, die sonst so um Ausgleich bemüht erscheint, laut zdf vom 21.1. zur Frage nach kostenlosen Masken für Hartz IV Empfänger: "Wenn die gesamte Situation länger anhält (!), dann müssen wir natürlich darüber nachdenken (!!), ob wir an der Stelle nochmal helfen müssen (!!!). Oder nicht (!!!!)." (zdf.de) Und das, nachdem die Pandemie in Deutschland nun ein Jahr angekommen ist! Nachdem die Sozialverbände Krach geschlagen haben über die unzureichenden Leistungen für Hartz IV Empfänger. Gerade arme Familien leiden massiv unter erhöhten Ausgaben (kostenloses Essen in KiTa und Schule). Milliarden für die Konzerne, 150,00 Euro einmalig an Hartz IV Empfänger und "später Mal" nachdenken, ob man da noch was tun muss? Das geht gar nicht. JETZT nachdenken! Und handeln."