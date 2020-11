„Anlässlich des Europatages, der jährlich am 9. Mai stattfindet, richtet das Europaministerium des Landes einen Wettbewerb zur Europawoche aus. Bewerben können sich mit ihren europapolitischen Projekten Kommunen, Vereine, Schulen, Hochschulen, aber eben auch Privatpersonen aus Nordrhein-Westfalen, die ihre Ideen für eine möglichst große Zahl von Bürgerinnen und Bürger zugänglich machen. Im Mittelpunkt stehen wahlweise die Themen ‚Europa solidarischer machen‘, ‚Europa digitaler machen‘ oder ‚Europa grüner machen‘ “, informiert der SPD-Abgeordnete Sebastian Watermeier. „Sicherlich werden einige Vorschläge die neuen digitale Möglichkeiten aufgreifen und in ihre Idee miteinfließen lassen. Auf diese und weitere spannenden Projekte freue ich mich sehr“, so Watermeier.

Die Projektideen können mittels eines Bewerbungsbogens, der dieser Pressemeldung beigefügt ist, beim Europaministerium eingereicht werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Projekte in der Europawoche vom 1. bis zum 9. Mai 2021 in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Die prämierten Projekte können sich über bis zu 2.000 Euro freuen.