„WIR – gemeinsam im Familienquartier“ ist das Leitmotiv der geplanten Umgestaltung des Möntingplatzes. Im nördlichen Teil des Stadtteils und Stadterneuerungsgebiets Schalke soll auf der rund 6.500 Quadratmeter großen Fläche zwischen Möntingstraße und Alsenstraße ein Treffpunkt mit Spiel- und Sportangeboten für Jung und Alt entstehen.

Dies hat der Verwaltungsvorstand der Stadt mit Oberbürgermeister Frank Baranowski an der Spitze beschlossen. Das abschließende Votum hat allerdings noch die Bezirksvertretung Mitte am 6. Mai.

Rund 750.000 Euro aus dem Stadtteilprogramm Schalke (Eigenanteil der Stadt rund 150.000 Euro) stehen für den Platzumbau zur Verfügung. Planen und umsetzen soll den Umbau das Planungsbüro ISR aus Haan.

Sturm Ela dezimierte 2014 einen Teil des alten Baumbestands auf dem Platz, und der Spielplatz wird derzeit vor allem als Auslauffläche für Hunde genutzt. Das soll schon bald anders sein. Im Frühjahr soll mit den Umbauarbeiten begonnen werden, damit im Jahr 2021 die Menschen ihren neuen Stadtteiltreffpunkt nutzen können.

Das Stadtteilbüro Schalke hatte in vielen Gesprächen mit den Anwohnern nach ihren Wünschen und Ideen gefragt. Gemeinsam mit dem Bezirksjugendforum wurden auch die Kinder der nahegelegenen Kita Am Kampholz um ihre Meinung gebeten, wie ihr Spielplatz aussehen sollte. Das Ergebnis: Piraten und Dschungel stehen als Themenwelten neben verschiedenen Spielgeräten auf der Wunschliste ganz oben.



Sport- und Fitnessgeräte geplant

Ältere Menschen wollen es ruhiger angehen lassen und hätten gerne die Möglichkeit zum Boulespiel, auch der Wunsch nach Veranstaltungen wie zum Beispiel einem Nachbarschaftsflohmarkt wurde genannt. Sport- und Fitnessmöglichkeiten bieten nach dem Umbau Basketballkorb, Tischtennisplatte, ein Platz für Federball- oder Volleyballspiel und Geräte wie zum Beispiel ein Crosstrainer.

Auch nach dem Umbau werden die historisch gewachsenen Strukturen des Platzes erkennbar sein. Trotz des Sturmtiefs Ela gibt es noch eine Ringstruktur aus Platanen. Die soll ebenso bleiben wie die vorhandene Sitzmauer. Beide Hauptwegeverbindungen des Platzes werden barrierefrei gestaltet.

Von den Eigentümern der Wohngebäude rund um den Möntingplatz werden die Umbaupläne positiv gesehen, weiß man beim Stadtteilbüro Schalke aus vielen Gesprächen. Auch weiterhin gibt es für Eigentümer Fördermöglichkeiten bei der Haus- und Hofflächengestaltung sowie das Angebot einer kostenlosen Modernisierungsberatung.