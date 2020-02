Eltern werden…

Informationsabende mit integrierter Kreißsaalführung für werdende Eltern im MHB

Im Sankt Marien-Hospital Buer findet jeweils am ersten und dritten Donnerstag einen Monats ein Informationsabend mit integrierter Kreißsaalführung statt. Die Elternschule lädt werdende Eltern dazu herzlich ein. Die nächsten Veranstaltungen finden statt am 5. und 19. März 2020. Beginn ist jeweils 19 Uhr.



Während der Führung haben die (künftigen) Mütter und Väter Gelegenheit, die Atmosphäre in einem Kreißsaal schon vor der Entbindung ein wenig kennenzulernen. Im Gespräch mit Medizinern, Hebammen und Kinderkrankenschwestern erhalten sie Antworten auf ihre Fragen, die sie im Zusammenhang mit der bevorstehenden Geburt haben. Auch ein Kinderarzt der Klinik für Neonatologie, Kinder- und Jugendmedizin des Marienhospitals Gelsenkirchen wird als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist das Foyer des Sankt Marien-Hospitals Buer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.