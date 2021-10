Bei der VIVAWEST-Marathon Herbst-Challenge kann man vom 22. bis 31.10 im Nordsternpark Gelsenkirchen auf einer 5 km Runde laufen. Jeder entscheidet selbst, ob er sich mit einer Runde begnügt oder 8 Runden laufen möchte. Die Strecke steht rund um die Uhr zur Verfügung. Zwar kann man nur einmal pro Tag starten, dafür aber mehrmals innerhalb der Woche.

In den 10 Euro Startgeld sind ein Veranstaltungsshirt, Medaille, Startnummer inklusive Zeitmessung und eine offizielle Ergebnisliste sowie eine Online-Urkunde enthalten.

Für jede Strecke gibt es eine gesonderte Wertung und am Ende werden auch die meisten Teilnahmen und die meisten gelaufenen Kilometer gewertet.

So einem Angebot kann ich nicht widerstehen und melde mich sofort online an. Für mich ist der Nordsternpark nur 25 Autominuten entfernt und ich beschließe meine Trainingsrunden für den Zeitraum nach Gelsenkirchen zu verlegen.

Start und Ziel vor dem Verwaltungsgebäude

Start und Ziel ist direkt vor dem Verwaltungsgebäude der VIVAWEST Wohnen GmbH. Es ist einer der führenden Wohnungsanbieter in NRW und bewirtschaftet mehr als 120.000 Wohnungen. Es ist auch der Sponsor und Namensgeber des beliebten VIVAWEST Marathon. Leider musste dieser in diesem Jahr coronabedingt erneut ausfallen. Nun gibt es mit der Herbst-Challenge ein kleines Trostpflaster. So können die Läufer ihre Form behalten und dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder auf der Marathonstrecke starten.

Das Startpaket inklusive T-Shirt, Medaille und Startnummer erhält man direkt im Start- und Zielbereich. Hier kann ich gleich Svenja begrüßen, welche die Ausgabe und Registrierung im Griff hat.

Ich bringe T-Shirt und Medaille zu meinem Auto und mache mich für den Start bereit. Durch einen großen Bogen geht es auf die Strecke und die Erfassung erfolgt direkt durch den Chip in der Startnummer.

Die Strecke verläuft kreuz und quer durch den Nordsternpark. Es ist ein Landschaftspark auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Nordstern. 1997 fand hier die Bundesgartenschau statt. Auf dem alten Förderturm thront eine große Statue des Herkules und soll damit an die große Aufgabe bei der Umstrukturierung des Ruhrgebietes erinnern. Eine wahre Herkulesaufgabe.

Strecke ist gut markiert



Der Park wird vom Rhein-Herne-Kanal und der Emscher durchschnitten. Daher muss man mehrfach diese auf Brücken überqueren.

Die Strecke ist gut mit Schildern und Pfeilen markiert. Die Wege sind breit genug damit Fußgänger, Radfahrer und Läufer sich nicht ins Gehege kommen. Nachdem wir die Emscher überquert haben, geht es am Amphitheater vorbei und wir erreichen Kilometer 1. Erneut geht es über die Emscher welche keinen schönen Anblick bietet. Sie soll nach und nach renaturiert werden und dann sicher einen besseren Anblick und Geruch bieten. Jetzt laufen wir an ihrem Ufer entlang und müssen sie kurz vor Kilometer 2 nochmals überqueren. Kurz darauf laufen wir über den Kanal, welcher einen bedeutend schöneren Anblick bietet. An seinem Ufer gelangen wir zu Kilometer 3 und laufen dann in einem großen Bogen zu Kilometer 4. Der letzte Kilometer führt nun durch den schönen Park wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Jede Rundenzeit wird erfasst



Im Zielbogen wird die Zeit erfasst und man kann entscheiden, ob man sich noch eine weitere Runde zutraut.

Ein kleiner Verpflegungsstand bietet Wasser und Apfelschorle. Wenn man Glück hat sind auch Banane im Angebot.

Während der täglichen Startnummernausgabe gibt es sogar Musik aus den Lautsprechern.

Das macht doch Spaß und ich treffe sogar einige Bekannte.

Deshalb beschließe ich auch in den nächsten Tagen hier zu starten. Mal sehen was geht.

Für alle welche sich auf ihren Trainingsstrecken langweilen ist die Challenge eine schöne Abwechslung. Onlineanmeldungen sind noch jederzeit möglich. Ich kann den Lauf nur empfehlen.