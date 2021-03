Der Stürmer, der in der Jugend beim DJK TuS Hordel, bei TSC Eintracht Dortmund und beim SV Lippstadt 08 ausgebildet worden ist, wird das Team in der neuen Saison verstärken.



Herzlich Willkommen auf dem Schollbruch, Cedrik!

Neuzugang Nr.3 | Cedrik Marcus Noack wechselt im Sommer vom Westfalenligisten DJK TuS Hordel zu uns.

Cedrik zu seinem Wechsel nach Horst: „Marcel Radke hat bei mir angefragt, ob ich gerne nach Horst kommen möchte. In Hordel hatte ich mit Marcel eine gute Zeit und kenne ihn sehr gut. Nachdem die Gespräche in Horst gut verlaufen sind, habe ich mich dafür entschieden, ab dem Sommer dort zu spielen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“

Der zukünftige Trainer Marcel Radke zum Neuzugang: „Mit Cedrik Noack kommt ein weiterer Wunschspieler von mir zum Schollbruch.

Cedrik gehörte in der letzten Saison in der U19 in Hordel zu den absolouten Topspielern der Liga. In 15 Spielen konnte er 12 Tore erzielen. In besonderer Erinnerung bleibt auch das Testspiel gegen die 1. Mannschaft von SSV Buer, wo Cede beim 3:1 Sieg als A-Jugendspieler alle 3 Tore erzielte. In dieser Saison konnte er bereits erste Erfahrungen in der Westfalenliga sammeln und deutete sein Potenzial an. Nun möchte er bei uns den nächsten Schritt gehen und richtig durchstarten. Cede besitzt eine brutale Geschwindigkeit und ist sehr abschlussstark. Zudem passt er zur Philosophie mit jungen talentierten Spielern zu arbeiten.“

Verlängerung Nr. 12 | Oskar Skrzecz verlängert seinen Vertrag und geht in seine 08. Saison für uns.

Wir freuen uns sehr, dass Oskar auch weiterhin ein 08er bleibt!

Oskar‘s Statement zur Verlängerung: „Ich habe meine Fußballkarriere in Deutschland bei Horst 08 angefangen und will sie auch auf dem Schollbruch beenden. So lange der Trainer und der Vorstand auf mich setzen und ich als Spieler körperlich fit und gesund bin, werde ich immer 100% für Horst 08 geben. Ich freue mich schon auf meine 8. Saison bei 08!“

Verlängerung Nr. 13 | Gökhan Yavuz bleibt weiterhin ein Horster Spieler und verlängert seinen Vertrag um eine Saison.

Wir freuen uns, dass Gökhan, der in unserer Jugendabteilung als Trainer tätig ist, auch weiterhin Spieler bei uns bleibt.

Gökhan zu seiner Verlängerung: „Da ich ein Horster Junge bin, fiel es mir nicht schwer, mich wieder für den Vereinnzu entscheiden. Außerdem sind die gute Stimmung in der Mannschaft und die tolle Atmosphäre im Verein ausschlaggebend dafür, dass ich mich ohne zu überlegen für ein weiteres Jahr für Horst 08 entschieden habe. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison.“

