Das Ückendorfer Kinder- und Jugend-Zentrum Spunk bietet in den Sommerferien zahlreiche mobile Angebote zum Spielen, kreativ werden und Sport treiben. So ist das Spunk ab dem 27. Juni an fünf Tagen in der Woche auch im Pestalozzihain an der Ückendorfer Straße zu finden.

Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr ist das Falken-Team mit wechselnden Angeboten in dem kleinen Park zwischen den beiden Kirchen für Kinder und Teenies da. An Bollerwagen und Beachflag sind die Angebote für die Kids zu erkennen.

Start ist am kommenden Montag, den 27. Juni 2022. Hier werden Tore aufgebaut und ein Fußball auf den Platz geworfen. Wer keine Lust auf sportliche Betätigung hat, kann sich beim mobilen Stand mit Garn versorgen und Armbänder zum Mitnehmen oder verschenken knüpfen.

Am Dienstag, den 28. Juni 2022 kommt das Spunk dann um 15.30 Uhr mit einem Satz Skateboards und Schutzzeugs in den Pestalozzihain. Im betonierten Rondell können die interessierten Teenies dann etwas skaten. Mit im Park gesammelten Stöcken kann zudem ein Bilderrahmen gebunden und verziert werden.

Netz und Federball-Sets stehen dann am Mittwoch, den 29. Juni 2022 zur freien Verfügung. Hiermit kann dann einige Runden Federball oder Badminton gespielt werden. Am Bollerwagen der Falken gibt es darüber hinaus noch Origami-Papier und einige Anleitungen, um Figuren zu knicken.

Ein Crossboccia-Turnier wartet am Donnerstag, den 30. Juni 2022 in dem kleinen Park an der Ückendorfer Straße. Der Trendsport, der dem Boule angelehnt ist, ermöglicht es Kids mit gefüllten Stoffkugeln durch den Park zu spielen. Mit einem gesammelten Stock und Kreativmaterial aus dem Bollerwagen können Kids vor Ort eigene Zauberstäbe basteln und später mit nach Hause nehmen.

Die erste Ferienwoche im Pestalozzihain endet mit Disc-Golf und Fächer basteln am Freitag, den 1. Juli 2022. Beim Disc-Golf gilt es mit der Frisbee verschiedene Ziele anzuspielen und zu treffen.

Die Angebote im Pestalozzihain sind für die teilnehmenden Kids kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Bei Regen wird das Programm ins ‚La Palma‘ gegenüber vom Pestalozzihain (Ückendorfer Str. 121) verlegt.