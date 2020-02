Am Samstag, 14. März 2020, findet unter dem Motto „… weil es unsere Stadt ist!“ der Aktionstag„GEputzt“ statt. Bereits 3.448 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind dem Aufruf von Oberbürgermeister Frank Baranowski, der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen und GELSENDIENSTE zum gemeinsamen Frühjahrsputz gefolgt.



Um noch weiteren Gruppen und Einzelpersonen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, wurde die Anmeldefrist verlängert.

Anmeldungen nimmt GELSENDIENSTE noch bis Freitag, 21. Februar 2020, online auf www.gelsendienste.de/GEputzt oder unter der Rufnummer 0209/95420 (Mo-Fr, 8:00 bis 18:00 Uhr) entgegen.

„GEputzt“ wird am 14. März 2020 im Zeitraum von 10:00 bis 14:00 Uhr.

Vorab versorgt GELSENDIENSTE alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Handschuhen und Müllsäcken. Am Aktionstag werden in Absprache mit den Gruppen diverse Sammelplätze für die Abholung der Abfälle eingerichtet.

Weitere Informationen:

„GEputzt“ wird in Gelsenkirchen seit dem Jahr 2000 in jedem Frühling. In den vergangenen 20 Jahren nahmen insgesamt 75.100 Unterstützer teil und sammelten Abfälle mit einem Gesamtgewicht von 730 Tonnen ein. Mit dem Aktionstag möchten die Organisatoren das Umweltbewusstsein und das bürgerschaftliche Miteinander stärken.