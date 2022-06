Im Rahmen des Café Vielfalt im Ückendorfer Kinder- und Jugend-Zentrum Spunk, Festweg 21, wurden in den letzten Monaten Sachspenden für die Arbeit von Sea-Watch und den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen gesammelt. Dabei kamen einige Karton und Pakete von alten Büchern, CDs, Filme und Spiel-DVD’s im Spunk an. Die Teenies und Jugendlichen des Falken-Hauses kümmerten sich hier um den Verkauf in Gebrauchtwarenportalen.

Dabei hatten die Jugendlichen in dem Projekt ‚against exclusion‘ einiges zu tun: Einige hundert Bücher und CDs sind zusammengekommen und wurden meistbietend für den guten Zweck verkauft. Zum Start der großen Ferien wurden nun am vergangenen Freit, den 24. Juni 2022 die letzten Pakete zusammengestellt. Das Ergebnis kann sich dabei sehen lassen: Über 600 Euro sind zusammengekommen. Diese gehen nun geteilt zu Sea Watch und in die Arbeit mit Geflüchteten in Gelsenkirchen.

Nach den Sommerferien geht es dann weiter im Café Vielfalt und dem Projekt against exclusion. Interessierte Menschen können auch den telegram-Kanal abonieren (https://t.me/against_exclusion) und auf so dem Laufenden bleiben, was in dem Projekt passiert.

‚against exclusion‘ wird durch die Arbeitsgemeinschaft der offenen Türen NRW und dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms "Vielfalt - Wir leben sie!" gefördert.