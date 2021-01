Die Skeptiker werden sich bestätigt fühlen: Auch wenn es zu keinem Todesfall gekommen ist, so hat sich die Corona-Situation im gesamten Kreis Recklinghausen in den vergangenen 24 Stunden deutlich verschlechtert.

So gibt es aktuell (Stand 5. Januar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 4. Januar) im gesamten Kreis Recklinghausen 16.827 (+ 184) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 14.714 (+ 195) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 269 (unverändert) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.844 (- 11) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 178,1 (+ 14,3) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 4. Januar:

Gladbeck: 2.634 (+ 40) Infizierte, 274 (- 16) aktuell Infizierte, 2.321 (+ 24) Genesene sowie 39 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 209,0 (+ 37,1).

Castrop-Rauxel: 1.634 (+ 18) Infizierte, 185 (- 5) aktuell Infizierte, 1.436 (+ 23) Genesene sowie 13 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 190,9 (- 10,9).

Datteln: 1.135 (+ 7) Infizierte, 145 (- 13) aktuell infizierte Personen, 959 (+ 20) Genesene sowie 31 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 156,1 (+ 17,4).

Dorsten: 1.617 (+ 8) Infizierte, 139 (- 6) aktuell Infizierte, 1.460 (+ 14) Genesene sowie 18 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 87,0 (+ 1,3).

Haltern am See: 531 (+ 3) Infizierte, 34 (- 2) aktuell infizierte Person, 495 (+ 5) Genesene sowie 2 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 60,8 (+ 2,7).

Herten: 1.854 (+ 11) Infizierte, 214 (+ 1) aktuell Infizierte, 1.599 (+ 10) Genesene sowie 41 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 194,1 (+ 3,2).

Marl: 2.488 (+ 37) Infizierte, 275 (- 5) aktuell Infizierte, 2.184 (+ 42) Genesene sowie 29 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 180,8 (+ 28,5).

Oer-Erkenschwick: 1.014 (+ 7) Infektionen, 86 (- 12) aktuell Infizierte, 902 (+ 19) Genesene sowie 26 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 191,0 (+ 12,8.

Recklinghausen: 3.186 (+ 43) Infektionen, 393 (+ 11) aktuell Infizierte, 2.734 (+ 32) Genesene sowie 59 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 231,6 (+ 22,4).

Waltrop: 734 (+ 10) Infektionen, 99 (+ 4) aktuell Infizierte, 624 (+ 6) Genesene sowie 11 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 218,2 (+ 17,0).

14.714 (+ 195) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.