Reiche Beute machten die bislang unbekannten Täter, die wohl in der Nacht vom 15. auf den 16. September in Rosenhügel unterwegs waren.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mitwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein Materiallager an einer Baustelle an der Otto-Hue-Straße ein. Entwendet wurden mehrere Baumaschinen und mehrere Meter Kabel.

Mit ihrer Beute gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht.