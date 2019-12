"Großer Bahnhof" für den scheidenden Chef: Am heutigen Freitag, 20. Dezember, absolvierte Polizeihauptkommissar Rolf Mechlinski (Leiter Bezirks- und Schwerpunktdienst Gladbeck) seinen letzten Diensttag in der Polizeiwache am Jovyplatz.

So gänzlich "ungeschoren" wollten die Kollegen ihren Chef der viereinhalb Jahre lang das Sagen in der Gladbecker Wache hatte, aber nicht in den Ruhestand verabschiedeten. Mit einem Streifenwagen wurde Mechlinski aus seiner Heimatstadt Dorsten abgeholt und der Empfang im Dienstzimmer fiel entsprechend aus. Dazu gehörte auch zum Abschluss ein gemeinsames Frühstück.

Die vakante Stelle wird schon in Kürze wieder neu besetzt.