Am Donnerstag, 27. August, wurde einer Gladbeckerin aus ihrer Tasche eine EC-Karte entwendet.

Mit dieser Karte nahm dann zwischen 10.40 und 10.50 Uhr eine bislang unbekannte Frau an einem Geldautomaten in der Innenstadt unberechtigerweise eine Geldabhebung vor und erbeutete somit eine vierstellige Bargeldsumme. Dabei wurde die Täterin allerdings videografiert.

Die Täterin war etwa 1,70 Meter groß und schlank. Die Brillenträgerin hatte einen Schal zum Kopftuch umfunktioniert, trug schwarze Sportschuhe mit weißen Sohlen und war unter anderem mit einer dunklen Jeans sowie einer blaunen Daunenjacke bekleidet. Dazu führt die Unbekannte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Wer Angaben zur Identität der Gesuchten machen kann, möge sich bitte umgehend unter Tel. 0800-2361-111 bei der Polizei melden. Diese Frau hob mit einer kurz zuvor gestohlenen EC-Karte am 27. August an einem Bankautomaten Bargeld ab und erbeutete so eine vierstellige Bargeldsumme. Foto: Polizei