Offensichtlich schon Mitte Juli, wahrscheinlich am Wochenende vom 10. bis 12. Juli, haben Unbekannte auf der Halde Heringstraße in Brauck ihre Spuren hinterlassen.

Scheinbar ist auf dem Haldengipfel eine Party arg aus dem Ruder gelaufen, was dann erhebliche Sachbeschädigungen nach sich zog.

Für einen Leser, der selbst an der Helmutstraße wohnt, ist es kaum nachzuvollziehen, dass derartige Aktionen völlig unbemerkt geschehen.

Ein Beweisfoto wurde dem Ordnungsamt der Stadt Gladbeck mittlerweile per Mail zugeschickt. "Was können wir dagegen machen?" fragt der Leser, der auch künftig derartige Missstände melden will.