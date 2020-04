Am Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall auf im Kreuzungsbereich Europastraße direkt am DRK Zentrum Gladbeck. Die DRK Mitarbeiter hörten ein lauten Knall und sahen schon den Verkehrsunfall. Sofort starteten die Rotkreuzler mit Rettungsrucksack zum Unfallort. Dort leisteten sie sofort Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Zeitgleich wurde Polizei und Rettungsdienst durch die DRK Notruf- und Service Zentrale verständigt. Eine verletzte Person wurde dem Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus zur Untersuchung gefahren. Zwischenzeitlich sicherten die DRK Mitarbeiter die Unfallstelle mit Dienstfahrzeugen ab und die Polizei konnte ungehindert die Unfallaufnahme durchführen.

Vielen Dank an die Rotkreuzler für die schnelle Hilfe.