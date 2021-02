Bei allen Unsicherheiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, plant die Katholische Pfarrei Sankt Lamberti in allen Kirchen Gladbecks überdurchschnittlich viele Gottesdienste an den bevorstehenden Kar- und Ostertagen.

In enger Beratung mit den Moderatorenteams vor Ort hat eine Projektgruppe des Pastoralteams der Propsteipfarrei die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen geplant und organisiert.

Weiterhin gilt, dass Abstands- und Hygieneregeln unbedingt eingehalten werden müssen, um allen Mitfeiernden den größten Schutz zu bieten. Dem Team ist bewusst, dass das Virus mit der möglichen Wiederaufnahme der regelmäßigen Gottesdienste am 20/21. März nicht verschwunden ist – trotzdem muss es weitergehen beziehungsweise Gottesdienste wieder aufgenommen werden.

Gerade die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen bedürfen besonderer Beachtung und vorbereitender Organisation. Daher hat die Projektgruppe einen Anmeldebogen entwickelt, der in allen Kirchen der Pfarrei zu den bekannten Öffnungszeiten zur Mitnahme ausliegt. Die Gemeindemitglieder werden gebeten, diesen vollständig auszufüllen und in die Briefkästen der Gemeindebüros oder des Pfarrbüros an der Humboldtstraße 21 einzuwerfen. Anmeldeschluss ist bereits der 14. März. Darüber hinaus gibt es ab dem 16. März auch die Möglichkeit, sich online über die Homepage der Pfarrei unter www.sankt-lamberti.de anzumelden. Hier gilt als Anmeldeschluss dann der 23. März.

Wer sich nicht angemeldet hat, kann am Tag des Gottesdienstes versuchen, freie beziehungsweise nicht gebuchte Plätze zu bekommen. Eine sichere Teilnahme am Gottesdienst ist aber nur mit Anmeldung gewährleistet.