Aufmerksamen Brauckern ist es natürlich aufgefallen: im Familienzentrum St. Marien tut sich wieder was, denn einige Kinder haben in den vergangenen Tagen die Einrichtung mit Papiertüten, aus denen Naturmaterialien hervorschauten, verlassen.

Geplant war natürlich ursprünglich, dass die Väter mit ihren Kindern in den Räumen der Einrichtung das „Kunstwerk Tannenbaum“ erstellen sollten, doch derzeit ist eben kaum mehr noch etwas normal. Coronabedingt musste das Werken nun in die Wohnungen und Häuser der Kinder verlegt werden. Die Väter konnten sich zuvor per Mail für die Aktion anmelden und die hierfür erforderlichen Materialien wurden gemeinsam mit den Jungen und Mädchen in so genannte "Werktüten" gepackt.

So ist nun gemeinsames Basteln im Kreise der Familie angesagt, wobei natürlich auch eigene kreative Dekorationsideen ausprobiert werden können. Also auf die Tüten - Fertig - Werkeln!