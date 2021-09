Ein Kommentar

Auch viele Gladbecker sind im Internet in so genannten "Sozialen Netzwerken" unterwegs. Wobei der Begriff "sozial" gar nicht zutrifft, kommt man sich in einigen Gruppen doch vor wie in einem Haifischbecken.

Beleidigungen und Beschimpfungen sind leider an der Tagesordnung. Es ist schon erschreckend, welchen Umgangston manche Zeitgenossen pflegen. Sachliche Diskussionen sind kaum möglich - schon gar nicht wenn es um Politik geht. Und man wundert sich, welche politische Tendenz mancher Schreiber erkennen lässt. .

Es ist in der Tat offenbar so, dass sich die Verfasser von derartigen Texten in einer gewissen Anonymität glauben. Das mag durchaus in einigen Fällen so sein. Stimmt aber nicht generell.

Sei es wie es ist: Auf den Internet-Seiten, für die der STADTSPIEGEL Gladbeck verantwortlich zeichnet, werden derartige verbale Schlachten nicht mehr hingenommen. Die Administratoren und Moderatoren werden unnachgiebig aktiv, wenn der Ton zu heftig wird. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen...