In der mehr als 150-jährigen Industriegeschichte des Ruhrgebiets diente die Emscher aufgrund ihres zentralen Flusslaufs vor allem der offenen Abwasserentsorgung.

Mit der Renaturierung des Emscherverlaufs seit Mitte der 1990er Jahre erhalten die anliegenden Kommunen nun neue Chancen einer sorgsamen und ökologischen Stadtentwicklung. Im Rahmen des VHS-Semesterschwerpunkts „Klimawandel und Nachhaltigkeit“ nimmt der Referent, Sebastian Ortmann, Projektleiter bei der Emschergenossenschaft, in seinem Vortrag die Zuhörer mit auf eine Reise durch das moderne Emschertal.

Die VHS lädt am 29. Oktober, 19 Uhr, zu dieser entgeltfreien Veranstaltung in das Studio der Stadtbücherei (KoKi), Friedrich-Ebert-Str. 8, ein. Eine Anmeldungen ist telefonisch (02043/99 2415) oder per E-Mail (vhs@stadt-gladbeck.de) notwendig. Foto: Stadt Gladbeck