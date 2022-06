Rund 1.700 Wohneinheiten gehören zur Zeit zum Bestand der "Gladbecker Wohnungsgesellschaft" (GWG). Nun aber erhält die Gesellschaft erhält schon in Kürze eine neue Doppelspitze.

In der Geschäftsführung der GWG steht Ende Juli nämlich eine Wechsel an: Der bisherige Geschäftsführer Thomas Balke geht in den Ruhestand. Diese Personalie hat die Essener Allbau Managementgesellschaft, die derzeit mit der Geschäftsbesorgung für die GWG beauftragt ist, zum Anlass genommen, um nach intensiver Abwägung sich aus unternehmerischen Gründen dagegen zu entschieden, sich erneut um die Wahrnehmung der Geschäftsführung in Gladbeck zu bewerben.

GBB übernimmt nun die Leitung

Nach Abschluss einer europaweiten Ausschreibung konnte die Stadt Gladbeck nun die Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH (GBB) mit der Geschäftsbesorgung beauftragt werden. Der dortige Geschäftsführer Stephan Patz wird somit gemeinsam mit Prokuristin Kerstin Sebellek schon ab dem 1. August auch die Geschäftsführung der GWG übernehmen. Die Stadt Gladbeck hat für ihr kommunales Wohnungsunternehmen bekanntlich schon seit mehr als einem Jahrzehnt keine angestellte Geschäftsführung mehr: Die Führungsverantwortung im Unternehmen wurde vielmehr an einen Geschäftsbesorger übertragen.

Der Dank von Bürgermeisterin Bettina Weist gilt dem bisherigen Geschäftsführer Thomas Balke: „Für die gewissenhafte und ausgezeichnete Arbeit danke ich Herrn Balke und seinem Team ganz herzlich! Durch den erfolgreichen finanziellen Konsolidierungskurs der letzten zehn Jahre bestehen nun Spielräume für Investitionen in den Wohnungsbestand. Gerade die Verbesserung energetischer Standards ist dabei eine Aufgabe die vor dem Hintergrund des Klimanotstands und steigender Energiepreise wichtiger denn je ist.“

Sanierung der GWG war erfolgreich

„Da wir die Sanierung und Konsolidierung der GWG erfolgreich abgeschlossen haben, übergeben wir nunmehr das Unternehmen, verbunden mit einem gewissen Stolz, an einen neuen Partner, der die Geschäftsbesorgung fortführt“, so der von der Allbau GmbH gestellte Geschäftsführer der GWG, Thomas Balke.

„Das ist mal eine ganz besondere Form der Nachbarschaftshilfe und damit auch ein großartiges Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit“, freut sich Stephan Patz, für den die neue, zusätzliche Aufgabe gleichzeitig auch die Rückkehr an eine frühere Wirkungsstätte ist. Denn zwischen 2012 und 2015 war Patz neben seiner damaligen Funktion als Bereichsleiter bei er Firma Allbau bereits als Prokurist der GWG an der Seite von Thomas Balke tätig. „Daher weiß ich aus eigener Erfahrung, was uns erwartet. Das Unternehmen, die Mitarbeiter und der Wohnungsbestand sind mir natürlich vertraut. Ich weiß, dass die GWG gut aufgestellt ist und wir uns diese zusätzliche Aufgabe zutrauen können. Eine Herausforderung ist es aber natürlich schon,“ gesteht Patz ein.

Prokuristin der GWG wird Kerstin Sebellek, die ebenso wie bei der GBB in Bottrop das Bestandsmanagement verantworten wird. „Wir sind ein eingespieltes Führungs-Duo mit vielfältigen Erfahrungen und arbeiten beide mit Leidenschaft in dieser Branche. Dank der Gesamtperformance trauen wir uns diese neue Aufgabe zu,“ zeigt sich die künftige GWG-Prokuristin zuversichtlich.

Ziel des Geschäftsbesorgungsvertrages soll eine langfristige Zusammenarbeit und Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein: Für die GWG ist das Honorar für die Geschäftsbesorgung günstiger als die Einstellung einer eigenen Geschäftsleitung. Beide Unternehmen sollen durch Synergieeffekte also gleichermaßen profitieren - und auch das Führungs-Duo ist zufrieden: „Wir haben in den letzten Jahren bei der GBB richtig viel bewegt und tolle Ergebnisse erzielt. Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die Aufsichtsräte beider Unternehmen entgegenbringen, sodass wir bald auch in Gladbeck unsere Erfahrung einbringen können“.

Nur ganz wenige Veränderungen

Für die Mieter und Mitarbeiter der GWG soll sich nach offizieller Verlautbarung durch den Wechsel der Geschäftsführung nur wenig ändern. Auch das Ziel der neuen Geschäftsführung soll es demnach sein, ein wichtiger Akteur auf dem lokalen Wohnungsmarkt zu bleiben und die Gladbecker mit gutem und vor allen Dingen auch bezahlbarem Wohnraum zu versorgen.