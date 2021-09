Ein ungewohntes Bild bot sich in der vergangenen Woche so manchem Butendorfer: Direkt vor seiner Haustür zog ein bunter Zug durch den Stadtteil und wurde von Anwohnern und Passanten mit freundlichen Zurufen wie „Viel Spaß in der Schule“ begleitet.

Neun Kinder, aber auch deren Väter, Mütter und Großeltern waren jeden Morgen dabei. Auf dem Weg zur "Mosaikschule" haben die Jungen und Mädchen viel von der ersten Zeit in der Schule berichtet und auch einige Ängste und Sorgen konnten angesprochen und aufgefangen werden. Wichtig war natürlich auch das Verhalten im Straßenverkehr. Hier haben sich die Familien nach Einschätzung der Stadt Gladbeck vorbildlich verhalten.

Täglich wurden die Kinder mit einer Kleinigkeit belohnt, wie zum Beispiel einer Sicherheitsweste oder einem Apfel. Am letzten Tag des Walking Bus konnte sich jedes Kind über eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme freuen.

„Ein wichtiges Ziel war für mich, dass die Kinder jeden Morgen aufstehen und zur Schule gehen. Ebenso sollten die Eltern ihre Kinder dabei unterstützen. Der gemeinsame Weg zur Schule gehen hat auch eine Gruppendynamik entstehen lassen, so dass die Kinder sich gegenseitig motivieren.“ berichtet die Initiatorin des Projektes Emine Demir vom Büro für interkulturelle Arbeit über den Gedanken, der hinter diesem Projekt steckt.

Unterstützung erhielt das Büro für interkulturelle Arbeit vom Projekt EUNet plus. Auch die Schulleiterin der Mosaikschule, Ute Kirsten, hat es sich nicht nehmen lassen, die Gruppe an einem Morgen zu begleiten und die Kinder auf dem Schulhof zu begrüßen.