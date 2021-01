Bis auf weiteres haben die beiden christlichen Konfessionen ihre Präsenzgottesdienste in allen Kirchen Gladbecks abgesagt.

„Wir wollen weiterhin unseren Beitrag dazu leisten, dass Menschen keinem Infektionsrisiko ausgesetzt werden“, begründet Klemens Hasenberg, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates St. Lamberti, die Entscheidung. Auch bleiben laut Kirchenvorstandsbeschluss die Gemeindezentren vorerst geschlossen. Die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gelten bekanntlich vorerst bis mindestens zum 14. Februar. „Die Verantwortlichen der Pfarrei werden dann Mitte Februar die Lage neu bewerten“, versichert André Müller, Propst der Pfarrei.

„Vorbestellte“ Gedenken für Verstorbene werden bis Mitte Februar in nichtöffentlichen Messen an dem jeweiligen Tag gehalten. Wer darüber hinaus einen neuen Termin ausmachen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro unter der Telefonnummer Tel. 02043-279915.

Darüber hinaus werden für die katholischen Kirchen in Gladbeck Öffnungszeiten angeboten. Die Zeiten können den Pfarrnachrichten, den Aushängen und der Homepage entnommen werden.

Und das Pastoralteam bietet weiterhin dienstags, donnerstags sowie samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr seelsorgliche Beratung als auch Gespräche in der Pfarrkirche St. Lamberti an.

Ähnlich reagiert die Evangelische Kirche auf die aktuelle Corona-Lage. Am morgigen Sonntag, dem 31. Januar, wird wieder zu einer Onlineandacht über Zoom eingeladen. Beginn ist um 10.30 Uhr und die Zugangsdaten lauten: Meeting-ID: 861 2358 4032, Kenncode: 435561.

In den beiden darauf folgenden Wochen werden jeweils Videogottesdienste gestaltet, die über Youtube abrufbar sind.

Für Rückfragen oder auch für persönliche Gespräche aus seelsorgerlichem Grund stehen die Pfarrer*innen nach wie vor zur Verfügung. Die bestehenden Hygienevorschriften werden bei Besuchen selbstverständlich beachtet. Natürlich ist eine Kontaktaufnahme sowohl telefonisch als auch online über Teams, Zoom, WhatsApp oder andere digitale Kanäle möglich.