Wer sich mit einem kostenlosen Schnelltest auf das Corona-Virus testen lassen möchte, hat dafür ab sofort die Möglichkeit in vielen Teststellen im gesamten Kreis Recklinghausen.

Im Rahmen dieses Angebotes wird an der Vestlandhalle in Recklinghausen erstmals auch in einem Durchfahrtzentrum getestet, das das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Auftrag des Kreises betreiben wird.

"Wir wollen sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot auch wirklich an sieben Tagen in der Woche nutzen können. Das geht an diesem Schnelltest-Zentrum. Es ist gut, dass wir dabei auf unseren bewährten Partner DRK zählen dürfen", sagt Landrat Bodo Klimpel.

Für diese Testmöglichkeit ist aber eine vorherige Terminvereinbarung notwendig.

Zusätzlich zu dem Durchfahrtzentrum für alle Bürger des Kreises wird es in allen zehn Städten Schnelltest-Angebote von unterschiedlichen Anbietern geben. Die eingereichten Anträge werden derzeit geprüft und die Beauftragungen erteilt. Die Übersicht über die ersten bereits zugelassenen Schnelltest-Stellen gibt es auf www.kreis-re.de/coronatest.

In Gladbeck gibt es bislang drei zugelassene Schnelltest-Stellen in Stadtmitte. Dabei handelt es sich um Dr. Jens Reese, Lambertistraße 23, Tel. 02043-22590; Sepideh Vaezy, Bottroper Straße 127a, Telefon: 02043-21006; sowie Markus Reumkens, Friedrichstraße 3, Telefon: 02043-64826

Die genannte Internet-Seite wird regelmäßig aktualisiert, da stetig weitere Teststellen ihre Zulassung bekommen. Hinterlegt sind auch Kontaktmöglichkeiten für die Anmeldung zu den Schnelltests bei den unterschiedlichen Anbietern.