Es war nicht anders zu erwarten: Auch in Gladbeck wurde bei einer gesteten Person eine Corona-Infektion diagnostiziert. Details, ob es sich hierbei um eine Frau oder einen Mann handelt, wurden nicht bekanntgegeben.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster, zu dem auch der Kreis Recklinghausen und somit die Stadt Gladbeck gehören, hat sich zudem in den letzten Stunden auf jetzt 230 (Stand 14. März, 11 Uhr) um 24 Fälle erhöht.

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage am Dienstagvormittag wie folgt dar:

Kreis Recklinghausen: 41 Infektionen.

Stadt Bottrop: 3 Infektionen.

Stadt Gelsenkirchen: 9 Infektionen.

Stadt Münster: 41 Infektionen.

Kreis Borken: 27 Infektionen.

Kreis Coesfeld: 39 Infektionen.

Kreis Steinfurt: 43 Infektionen.

Kreis Warendorf: 27 Infektionen.

Auffällig ist dabei, dass die Fallzahlen in den Städten Bottrop und Gelsenkirchen seit mehreren Tagen unverändert sind.

Im Kreis Recklinghausen wurden in den Städten Gladbeck (1), Dorsten (7), Haltern (3), Marl (4), Herten (3), Castrop-Rauxel (9), Oer-Erkenschwick (2), Datteln (3), Waltrop (1) sowie in Recklinghausen (8) insgesamt 41 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Alle Personen befinden sich in häuslicher Isolation und das Gesundheitsamt des Kreises steht in Kontakt mit den Betroffenen.

Die Stadt Münster sowie die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen und Warendorf haben ihre Krisenstäbe aktiviert. Die Stadt Gelsenkirchen hat ein „Lagezentrum Corona“ eingerichtet und die Stadt Bottrop einen "Ereignisstab" gebildet. Bei der Bezirksregierung Münster tritt werktäglich als auch am Wochenende der Krisenstab zusammen.

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361 532626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar

Ansprechpartner für die Durchführung von Tests auf das Corona-Virus sind grundsätzlich die Hausärzte, bitte unbedingt vorher telefonisch in der Praxis melden. Weder im Kreishaus noch in den Nebenstellen des Gesundheitsamts werden solche Tests durchgeführt.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.