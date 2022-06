Die Stadt Gladbeck wird zum Beginn der kommenden Woche, also ab dem 27. Juni, mit den Arbeiten zur Sanierung der Gehwege in der Beethovenstraße in Zweckel im Abschnitt zwischen der Händelstraße und der Brücke Beethovenstraße über die Gleise der Deutschen Bahn beginnen.

Gebaut wird im Abschnitt zwischen der Händelstraße im Westen und der Haydnstraße im Osten. Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen eine Belagserneuerung. Die Gehwege erhalten eine Oberfläche in Pflasterbelag und die vorhandenen Baumbeete werden teilweise vergrößert.

Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt befindet sich auf der Südseite. Der Verkehr in Richtung Kreisverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt und der Verkehr in Richtung Händelstraße wird umgeleitet. Beim zweiten Bauabschnitt auf der Nordseite bleibt die Verkehrsführung bestehen.

Das geplante Bauende der Maßnahme ist voraussichtlich im Herbst 2022.

Baumaßnahmen sind leider mit unvermeidbaren Beeinträchtigungen verbunden, wie Schmutz, Lärm, Verkehrsbehinderungen, Parkplatzproblemen, etc. Die Stadt Gladbeck versichert, sich darum zu bemühen, die Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Die Ansprechpartnerin seht im Rathaus Ingenieursamt-Mitarbeiterin Karin Hormann, Tel.: 02043-992552, zur Verfügung.

Aktuelle Informationen zur Baustelle erhalten Interessenten auch unter www.gladbeck.de/baustellen.