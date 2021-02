Da macht auch Gladbeck keine Ausnahme: Der Klimawandel wurde in den vergangen Jahren direkt vor Ort spürbar. Zum Beispiel durch das vermehrt Auftreten so genannter "Starkregenereignisse", die meistens im Sommer für Verdruss sorgten, wenn sehr viel Regen in kurzer Zeit niederging.

Überflutete Keller sind in dieser Zeit bei vielen Gladbecker Hausbesitzern ein großes Problem, dass schon einmal oder sogar mehrmals aufgetreten ist. Die Folgen daraus sind nicht selten ein großer finanzieller Schaden, Gespräche mit Versicherungen, viel Arbeit und die Unsicherheit, wie sich künftig vor der Gefahr geschützt werden kann.

Die Stadt Gladbeck hat nun dazu unter www.gladbeck.de/abwasser hilfreiche Informationen zum Thema „Starkregen“ zusammengestellt.

Wie aus dem Rathaus gemeldet wird, liegt die Ursache für eine Überflutung des heimischen Kellers häufig an den baulichen Begebenheiten der Gebäude. Daher sind die Eigentümer einer Immobilie hier in der Pflicht diesbezüglich einen kritischen Blick auf Ihre Immobilie zu werfen. Als Hilfestellung hat das Ingenieuramt der Stadt Gladbeck zwei Informationsfilme erstellt, die genau diese Thematik aufgreifen.

Die Videos vermitteln auf leicht verständliche Art und Weise, wie Eigentümer ihre Gebäude schützen können. Sie erfahren, wie es zu Überflutungsereignissen kommt, was die Problemstellen im und am Gebäude sind und wie sich diese möglichst einfach und mit geringem Kostenaufwand beheben lassen.