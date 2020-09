Wie bereits mehrfach berichtet hat die Stadt Gladbeck die neue Brücke an der Beethovenstraße in Zweckel bereits vor rund zwei Wochen wieder für den Verkehr freigegeben. Damit können auch die Busse der Vestischen wie geplant ab Januar 2021 auf ihre ursprüngliche Route zurückkehren.

Vor Beginn der Bauarbeiten hatte die Vestische Mitte Juli 2018 den Weg der Linie 254 angepasst und die gesperrte Brücke über die Haltestellen „Feldhauser Straße“, „Händelstraße“ und „Berkenstockstraße“ umfahren. Ab Anfang kommenden Jahres entfällt dieser Umweg dann wieder. Damit können die Busse des Nahverkehrsunternehmens auch die Haltestelle „Zweckel Bahnhof“ wieder ansteuern.

In diesem Zusammenhang weisen die Vestische-Verantwortlichen nun ausdrücklich darauf hin, dass eine frühere Rückkehr auf die ursprüngliche Route aus betrieblichen Gründen nicht sinnvoll sei. Demnach wären die Anpassung aller Fahrpläne sowie Beschilderungen der Haltestellen mit den neuen Zeitplänen aus organisatorischer und wirtschaftlicher Sicht nicht verhältnismäßig. Und um im aktuellen Fahrplan zu bleiben, müssten die Busse an den Haltestellen "Zweckel Bahnhof" als auch „Beethovenstraße“ eine fünfminütige Standzeit einlegen. Das sei aber aufgrund von auf der Beethovenstraße angelegten Verkehrsinseln nicht möglich. Und eine entsprechende Standzeit an einer geeigneten Stelle auf freier Strecke würde zu Irritationen führen. Dies aber wolle die Vestische ihren Kunden ersparen, schreibt das ÖPNV-Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Hingewiesen wird auch darauf, dass alle Änderungen der Linie 254 sich zudem auch auf die mit ihr gekoppelten Linien 252 und 253 auswirken würden. Und letztendlich sei die aktuelle Route bis Ende 2020 von der Bezirksregierung Münstr konzessioniert. Eine Änderung der Linienführung wäre erst nach einem zeitaufwändigen neuen Antragsverfahren möglich.

Deshalb hat sich die Vestische in Absprache mit der Stadt Gladbeck entschieden, im aktuell gegebenen Zeitplan zu bleiben und die Linienführung im Zuge des allgemeinen Fahrplanwechsels erst am 7. Januar 2021 zu ändern.