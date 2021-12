In den Räumen der Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Jordan/ Czaja/Thomas in Gladbeck-Ost, Bülser Straße 55 bis 57, findet am Samstag, 08. Januar, eine Corona-Sonderimpfaktion statt.

Impfwillige sind von 9 bis 13 Uhr willkommen, wobei eine terminliche Anmeldung nicht erforderlich ist.

Zur Verfügung stehen insgesamt 800 Impfdosen, wobei zumeist "Moderna" verabreicht wird, zu einem kleinen Teil aber auch "Comimaty".

Neben Erwachsenen und Jugendlichen sind auch Kinder im Alter ab sechs Jahren willkommen, für die insgesamt 100 Impfdosen vorgehalten werden.

Zur Impfung wird um das Mitbringen von Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie Impfausweis gebeten.