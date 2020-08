Der Vorstand des Behindertenbeirates tauschte sich kürzlich mit der Bürgermeisterkandidatin Bettina Weist aus und informierte sich über Ihre Vorstellungen zum zukünftigem Zusammenleben in Gladbeck, sowie das Programm für die Zeit nach einer möglichen Wahl.



Im Behindertenbeirat sind Selbsthilfegruppen sowie Vereine und Verbände in der Behindertenarbeit organisiert. Demzufolge war es den Vorstandsmitgliedern ein großes Anliegen, die Interessen von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen und ihren Angehörigen in den Fokus zu nehmen.



Inklusion funktioniert nur, wenn sie im Alltag gelebt wird !



In Deutschland hat jeder Mensch das Recht, dabei zu sein – egal ob auf der Arbeit, beim Sport oder im Theater. Ob alt oder jung, behindert oder nicht, jeder darf und soll am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Schwerpunkte des Austausches waren die Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude und Einrichtungen, Teilhabe an Kultur und Veranstaltungen, Entlastung von behinderten und von Behinderung bedrohter Menschen und ihren Angehörigen im öffentlichem Leben z.B. durch Entbürokratisierung, Vernetzung und leichte Sprache in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt Gladbeck.

Der Behindertenbeirat der Stadt Gladbeck setzt sich dafür ein, dass Inklusion in Gladbeck möglich wird.

In ihm sind 52 Selbsthilfegruppen, Vereine und Verbände, sowie sachkundige Bürgerinnen und Bürger organisiert.