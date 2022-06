Ergebnis beeindruckend 154 Spender in fünf Stunden

22 Erstspender kamen erstmalig zur Blutspende



Den dringenden Aufruf des Blutspendeteam Gladbeck zur Blutspende am Montag, 13.06.2022 in der Gladbecker Stadthalle zeigte Erfolg. Kurz nach 19 Uhr stand das Endergebnis fest und 154 Blutspenden konnten gezählt werden. In der jetzigen Situation der Versorgungslage Blut ist dies beindruckend und sehr erfreulich. Die Gladbecker Blutspender sind erfreulicherweise immer bereit Blut zu spenden und anderen zu helfen. Eine Solidargemeinschaft die nicht selbstverständlich ist.



22 Erstspender



Auch freute sich das Blutspendeteam unter Leitung des Blutspendenbeauftragten Robert Harler über 22 Erstspender. Auch diese Zahl der Erstspender ist wunderbar und zeigt auch eindeutig, dass neue Blutspender kommen und auch hier helfen um Menschenleben zu retten. Die Erstspenderquote in Gladbeck liegt deutlich über die Erstspenderquote in den Nachbarstädten.

Der Blutspendebeauftragte Herr Robert Harler des DRK Kreisverbandes Gladbeck und sein ehrenamtliches Blutspendeteam Gladbeck sagen



Danke !!

allen erschienenen Spendern für die spontane Hilfe die Versorgungslage im Bereich Blut entscheidend positiv zu beeinflussen und damit Leben zu retten.