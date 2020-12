Mit einem Sonderverkauf am 5. Dezember bietet der Kinderschutzbund Gladbeck beliebte Leckereien und Kleidung an, die sonst auf dem Nikolausmarkt angeboten worden wäre.

Der Verkauf findet in der Geschäftsstelle an der Lambertikirche (Kirchplatz 8) statt. Zwischen 10 und 14 Uhr können die beim Verkauf am traditionellenNikolausmarkt so beliebten Dinge wie Marmelade aus Moselpfirsichen, selbstgemachte Plätzchen

oder auch selbst gestrickte Strümpfe erworben werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, im Kleiderladen

gebrauchte Kindersachen zu erwerben.

Der Verkauf findet unter Einhaltung der gültigen Corona-Regeln statt.

Seit über 40 Jahren für Kinder im Einsatz

Der Kinderschutzbund (DKSB) ist seit über 40 Jahren in Gladbeck aktiv. Vom ersten Tag an bildeten der Kleiderladen, die Hausaufgabenhilfen und das Babyschwimmen die Schwerpunkte der Arbeit. Im Jahr 1998 kam ein Projekt gegen sexuellen Missbrauch an Kindern hinzu.

Der Verein betreut über 140 Kinder in Gladbeck. Um diese Arbeit fortsetzen zu können, werden neben ehrenamtlichen Helfer vor allem Spenden benötigt, um die Tätigkeiten auch finanzieren zu können. Der Erlös des Verkaufes beim Nikolausmarkt war dabei immer ein wichtiger Baustein für die Arbeit im Kinderschutzbund.