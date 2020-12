Sarah Rojano-Marin, Lehrerin des Riesener Gymnasiums, überbrachte Weihnachtsgrüße für die 199 Bewohner des Elisabeth-Brune-Seniorenzentrums der AWO in Rentfort-Nord. Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahren der internationalen Förderklasse (IFK) am Riesener-Gymnasium schrieben und gestalteten in der Vorweihnachtszeit persönliche Weihnachtsgrüße mit dem Ziel, Senioren in Gladbecker Pflegeheimen Freude zu bereiten.

Die Karten wurden von zwei Bewohnerinnen und einer Mitarbeiterin des Hauses stellvertretend für alle entgegengenommen werden. Eine tolle Aktion, die die zurzeit schwierige Situation für alle mit ein wenig Freude erträglicher machen lässt. Es ist seitens der AWO geplant, nach Corona eine kleine gemeinsame Dankeschön-Veranstaltung mit dem Riesener Gymnasium zu organisieren.