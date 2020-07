INEOS ist ein weltweit vertretener Konzern, dessen Zentrale sich in der britischen Hauptstadt London befindet. Doch es gibt sehr wohl auch Verbindungen zu Gladbeck, denn an der Dechenstraße in Zweckel befindet sich bekanntlich der Hauptsitz der INEOS Phenol GmbH.

Um lokale Belange kümmern sich die meisten Weltkonzerne ja eher wenig. INEOS bildet da allerdings eine löbliche Ausnahme, denn das Unternehmen zeigte jetzt sehr wohl ganz viel Engagement zugunsten einer sozialen Einrichtung in Gladbeck.

Vorausgegangen war die Entscheidung der Unternehmensleitung in London aus dem März 2020, sozialen Einrichtungen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen waren, finanzielle Hilfe zukommen lassen zu wollen. Hierfür wurde die stolze Summe von 1 Millionen Britischer Pfund, umgerechnet 1,1 Millionen Euro, zur Verfügung gestellt. Alle weltweit zum INEOS-Konzern gehörende Standorte waren aufgerufen, entsprechende Vorschläge einzureichen. Pro Standort wurde eine maximale Spendensumme von 10.000 Euro in Aussicht gestellt.

Über 15.000 Euro indes war der symbolische Spendenscheck ausgestellt, den jetzt Kira Benz für den in Gladbeck ansässigen "Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe" in Empfang nehmen durfte. Freuen konnte sich auch INEOS Phenol-Mitarbeiterin Susanne Hemming, denn sie schlug den Hospizdienst als Empfänger vor.

Die Spende trage nun maßgeblich dazu bei, dass der Hospizdienst, trotz der weiterhin herrschenden Corona-Lage, auch in den kommenden Monaten mehreren Familien die erforderliche Unterstützung zukommen lassen könne, bedankte sich Kira Binz.