Zugegeben, bislang haben Geldautomatensprenger in Gladbeck noch nicht zugeschlagen. Doch es vergeht kaum ein Tag, wo es nicht irgendwo in Nordrhein-Westfalen zu derartigen Straftaten kommt. Auch in Nachbarstädten waren unbekannte Täter bereits am Werk.

Die Bilanz ist erschreckend: Mit Stand 4. Mai 2020 wurden allein in Nordrhein-Westfalen 78 Sprengungen von Geldautomaten registriert. Bei fast jeder dritten Tat griffen die Täter auf Festsprengstoff und mehr als die Hälfte der Angriffe entfielen auf reine Selbstbedienungs-Standorte sowie Geldautomaten an Drittstandorten. In vielen Fällen waren Sparkassen betroffen und nahezu alle Taten wurden in den Nachtstunden ausgeführt.

In der deutlichen Mehrzahl der Fälle erlangten die Täter keine Beute. Doch die Schäden, die durch die Sprengungen an Gebäuden und Inventar zusammenkamen, erreichten einen zweistelligen Millionenbereich. Bei einer Sprengung Ende April wurde im angrenzenden Wohnbereich eine Person verletzt und ein Kinderzimmer komplett verwüstet. Zum Glück hielt sich in dem Kinderzimmer zur Tatzeit keine Person auf.

Die ständige Zunahme an Angriffen auf Geldautomaten hat natürlich das Landeskriminalamt schon längst auf den Plan gerufen. Von der Behörde erging jetzt der dringende Aufruf, besonders gefährdete Geldautomaten-Standorte unmitelbare zu schließen. Für alle weiteren Geldautomaten sieht das LKA eine Gefährdungslage, weshalb hier die Behörde die Schließung des Selbstbedienungsbereiches für die Zeit zwischen 23 und 6 Uhr empfiehlt.

Auf Initiative der örtlichen Polizei wurde zu Beginn der laufenden Woche die Gefährdungslage der Geldautomaten-Standorte der Sparkasse Gladbeck erörtert. Ergebnis des Gespräches ist ein gemeinsames Sicherheitskonzept für den Betrieb der Geldautomaten der Sparkasse Gladbeck. Und seitens der Sparkasse hält man eine kurzfristige Umsetzung des Konzeptes zum Schutz der Bürger für erforderlich.

Dies hat nun zur Folge, dass ab sofort die Selbstbedienungsstandorte Hochstraße 44 in Gladbeck-Mitte, Zweckeler Markt am Leineweberweg in Zweckel, Voßbrinkstraße 200 in Ellinghorst und Gonheide 57 in Schultendorf geschlossen bleiben. Diese Schließung bezieht sich nicht nur auf die Ausgabe von Bargeld, auch der Ausdruck von Kontoauszügen ist nicht mehr möglich. Die Automaten werden auch in Kürze abmontiert.

Eingeschränkte Öffnungszeiten gelten ab sofort darüber hinaus für die Selbstbedienungs-Standorte in der Sparkassen-Hauptstelle an der Friedrich-Ebert-Straße 2 in Gladbeck-Mitte, für die Filiale an der Marcq-en-Baroeul-Straße 2 in Rentfort-Nord, die Filiale am Kardinal-Hengsbach-Platz in Zweckel, die Filiale Horster Straße 236 in Brauck als auch die Filiale an der Hügelstraße 4 in Rosenhügel. Hier gilt ab sofort eine Schließungszeit von 23 bis 6 Uhr.

Seitens der Sparkasse Gladbeck wird betont, dass den Kunden also nach wie vor 19 Geldautomaten zur Verfügung stehen und die Sparkasse somit in Gladbeck weiterhin Betreiber des dichtesten Automatennetzes im Stadtgebiet bleibe.

Übrigens: Der Geldautomaten-Standort an der Buerschen Straße kann nach wie vor rund um die Uhr genutzt werden.