Irgendwo irgendwann hatten sie ein unbekanntes Licht am Himmel gesehen. Ungewöhnlich, fremd und für sie neuartig. Sie beschlossen, diesem Licht zu folgen und machten sich auf den Weg. Das war damals nicht so einfach, es gab weder Autos noch Flugzeuge. Höchstens Kamele.

Auch die Grenzen wurden streng bewacht, es gab ja damals schon Flüchtlinge, die keiner haben wollte. So wie heute immer noch.

Also zogen sie einfach los und hofften darauf, dass ihre prächtigen, mit Gold bestickten Gewänder an befestigten Grenzübergängen genügend Respekt einflößen würden, um ihnen den Weg frei zu machen. Außerdem waren ihre Häupter ja mit richtigen Kronen bedeckt, bei einem von ihnen war es allerdings ein Turban, wenn auch aus kostbarem Stoff mit edlen Steinen drapiert. Andere Länder, andere Sitten. Eben. Zudem hatte er eine viel dunklere Hautfarbe, was ihm ausgesprochen gut stand.

Aber natürlich hätte er deswegen an den Grenzen mehr Ärger bekommen können als die „normalfarbigen“ Könige mit ihren Kronen. Gekrönte Häupter kommen ja auch heute noch überall ungeschoren davon. Da hat sich nicht viel geändert.

Die drei waren viele Tage und Nächte unterwegs, um dem unbekannten Stern näher zu kommen.

Etwa so, wie Flüchtlinge es heute noch sind, allerdings nicht so komfortabel wie die gekrönten Häupter. Wie dem auch sei, das ist ja ein ganz anderes Thema.

Auch wenn es zu der Zeit noch weit und breit kein Corona gab, dass zu strengen Ausgangs- und Bewegungssperren Anlass gegeben hätte, dauerte der Trip doch recht lange. Ich darf mir nicht vorstellen, wie die Drei in der heutigen Zeit jemals an ihr Ziel gekommen wären. An jedem Flughafen Speichelproben, Bescheinigungen vorlegen oder nachreichen. Ausgangssperren überall im Land. Schrecklich! Da wundert es mich doch sehr, dass ihre Gebeine angeblich bis nach Köln gekommen sind. Wunder gibt es immer wieder …

