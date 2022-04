HAGEN. Am Samstagnachmittag, 2. März, rief eine 37-jährige Frau die Polizei hinzu, nachdem ihr ein 47-jähriger Mann in Altenhagen mehrfach Betäubungsmittel zum Kauf angeboten hatte. Die Hagenerin hielt sich, gegen 14.45 Uhr, im Bereich der Kreuzung der Brüderstraße und der Friedensstraße auf. Dort sprach sie der 47-Jährige an und bot ihr Cannabis an. Als sie ablehnte, fragte der Mann noch weitere Male und hörte erst damit auf, als die Hagenerin androhte, die Polizei zu rufen. Die 37-Jährige zeigte den Beamten den Drogenverkäufer. Bei einer Durchsuchung fanden sie Cannabis in seiner Jackentasche. Dieses beschlagnahmten sie und leiteten ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen.