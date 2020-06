Alarmstufe Rot, heißt es in der Veranstaltungsbranche. Aufgrund des Veranstaltungsverbots in der Coronakrise ist diesem Wirtschaftszweig die komplette Arbeitsgrundlage entzogen worden. Die nächsten 100 Tage wird die Veranstaltungswirtschaft nicht überstehen. Anstatt Kreditprogramme wird ein Branchendialog mit der Politik gefordert.

Um ein Mahnmal zu setzten und um auf die missliche Lage der Branche aufmerksam zu machen wurden Nacht vom 22. auf den 23. Juni Veranstaltungsstätten rot angestrahlt.



Es war eine besondere Atmosphäre vor der Wuppertaler Stadthalle gestern Nacht. Konzertfans, Clubbesucher und Fotografen pilgerten an den rot erstrahlten Gebäuden im Tal der Wupper vorbei. Wo sonst vorfreudiges Gemurmel und Fangesang erschallt, blieb es gestern still. Auch das Stadion am Zoo und der Liveclub in Barmen erstrahlten in alarmierendem Rot.

Einige Clubs in der Stadt machten nicht nur mit Licht, sondern auch mit Nebel auf die Lage aufmerksam:

Die Clubszene machte teilweise mit rotem Licht und Nebel auf die missliche Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam.

Foto: Patrick Jost

hochgeladen von Patrick Jost

Als die Nacht dem Tag wich gingen die roten Lichter aus, vielleicht zum letzten Mal.

In Deutschland wurden über 8.000 Gebäude rot angestrahlt. Wie die "nightoflight" in Wuppertal ausgesehen hat zeigt eine beeindruckend, aber auch bedrückende Bildergalerie. Viel Spaß beim anschauen.