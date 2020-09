Am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, meldete eine Zeuge mehrere unberechtigte Personen auf einem Werksgelände (in einer Lagerhalle) an der Flaesheimer Straße. Vor Ort konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus Lünen festgestellt werden.

Im Bereich der Lagerhalle war an mehreren Stelle schwarze Farbe frisch angebracht worden. An Fußboden und Fassade entstand so ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Neben dem 19-Jährigen sollen sich weitere Personen auf dem Gelände aufgehalten halten haben. Zwei von ihnen konnten beschrieben werden:

1. Tatverdächtige: weiblich, ca. 1,70 - 1,75 m groß, blonde schulterlange Haare, schlank, helle Jacke, blaue Jeanshose, Sportschuhe

2. Tatverdächtiger: männlich , ca. 180-185cm groß, schlank, grün/ türkise Sweatshirt-Jacke (Camouflage-Muster), graue Sporthose, weiße Turnschuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen