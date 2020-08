Die Westruper Heide am Morgen...

Die Westruper Heide

Am 11.August um 4 Uhr 30 ging's auf dem Weg und ich muss sagen, es waren noch recht angenehme 20°C.

Viel war auch noch nicht los. Nur eine Hochzeitsgesellschaft und ein weiterer Kollege wollten sicher auch tolle Sonnenaufgangsfotos machen.

Als so kurz nach 6 die Sonne 🌞 über dem Horizont erschien, wurde es schnell immer wärmer und unerträglicher. Später am Tag waren es dann bei 33°C gefühlt 40 Grad.

Schließlich bin ich dann mit diesen Bildern im Gepäck wieder zurück ins angenehme Büro.

Hier sind ein paar Ergebnisse von der Tour.