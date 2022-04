Das herrliche Wetter im März mit dem Rekord von mehr als 235 Sonnenstunden lockte viele Menschen aus dem Haus. Da waren an manchen Tagen so richtig viele Fahrgäste an Bord des Bürgerbusses, insgesamt 790; 271 mehr als im Vormonat.



Am 27. März fand im Kolpingtreff die diesjährige Jahreshauptversammlung des Vereins „Bürgerbus Haltern am See e.V.“ statt. Nach Begrüßung der erschienenen Mitglieder und Totengedenken stellte der 1. Vorsitzende, Werner Mohr, die fristgerechte und ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Anschließend wurde die Tagesordnung verabschiedet und Karola Raffelt-Mohr (Schriftführerin) verlas das Protokoll der letzten JHV, das einstimmig genehmigt wurde.

Werner Mohr informierte danach die Anwesenden über die Vorstandsaktivitäten seit der letzten JHV und teilte mit, dass der Verein derzeit 61 Mitglieder hat, von denen 47 Frauen und Männer ehrenamtlich den Fahrbetrieb des Bürgerbusverkehrs in Halten am See sicherstellen.

Danach gab Kassenwart Oskar Krüger einen Überblick über die Fahrgastzahlen in 2021, die Auswirkungen der Pandemie sowie die Fahrgastbewegungen an den Haltestellen. Anschließend teilte er den Kontostand des Vereins per 31. Dezember 2020 und 2021 mit. Es folgte der Bericht der Kassenprüfung. Marlies Stevermür und Mario Mollus testierten dem Kassenwart eine ordentlich und sorgfältig geführte Kasse. Bei der Kassenprüfung wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es folgten die Erläuterungen des Finanzberichtes von Steuerberater Franz-Josef Tönnis zum Jahresabschluss 2021. Sein Fazit: Der Verein ist mit hoher Liquidität und Eigenkapitalanteil solide aufgestellt und hat bis heute im Gegensatz zu vielen anderen Bürgerbusvereinen in NRW noch keine Finanzspritze durch die Stadt erhalten müssen. Dem anwesenden Bürgermeister Andreas Stegemann gefiel das nicht nur als Vereinsmitglied. Die Tendenz für 2022 ist ebenso erfreulich und es gab von den Vereinsmitgliedern keine Anmerkungen zu den Berichten. Anschließend wurden Vorstand und Kassenwart einstimmig entlastet.

Nun wurde vom Wahlleiter Jörg Erbguth Werner Mohr erneut zur Wahl des 1. Vorsitzenden vorgeschlagen und einstimmig wiedergewählt. Anschließend wurde Antonius Wesseler wieder als Fahrdienstleiter vorgeschlagen und bei einer Stimmenthaltung erneut gewählt. Beide haben die Wahl angenommen. Zur Wahl der Kassenprüferin wurde Marlies Stevermür vorgeschlagen, ebenfalls einstimmig wiedergewählt und hat die Wahl angenommen. Jörg Erbguth dankte allen im Vorstandsteam für ihren hervorragenden Einsatz.

Danach gab es einige vereinsinterne Punkte zu besprechen und zum Schluss den Vorschlag von Hans Kirschbaum, einen kleinen Obulus in einen Bürgerbusbeutel, der bei den Anwesenden rundgereicht wurde, für die Geflüchteten aus der Ukraine zu spenden. Das Geld wurde vom Kassenwart aufs Vereinskonto eingezahlt und soll demnächst gemeinsam mit einer weiteren Spende aus dem „Sparbus“ des Bürgerbusses der Ukrainehilfe zugutekommen.

Werner Mohr bedankte sich abschließend bei allen Anwesenden, beendete die JHV und man konnte danach (auch mit Partnerin) die Speisen des italienischen Buffets, das hervorragend und sehr wohlschmeckend vom Küchenchef angerichtet war, genießen. Auch für Vegetarier war bestens gesorgt.

Das nächste Treffen der Fahrer*innen findet am Dienstag, 19. April, um 19:00 Uhr im Kolpingtreff statt. Den Fahrgästen, aber auch uns, wünschen wir allzeit gute Fahrt bei bestmöglicher Gesundheit!

Auf dem Bürgerbus-Monitor werden Werbepartner aus Dienstleistung, Handel und Handwerk mit Geschäftssitz oder Filialen in Haltern am See präsentiert. Jedoch nur ein Unternehmen je Sparte, um einen optimalen Branchenmix zu gewährleisten. Momentan werden noch ein Immobilienunternehmen und eine Bäckerei gesucht. Aber auch andere Firmen, die sich für die Monitorwerbung interessieren, erhalten gerne Informationen von Werner Mohr (1. Vorsitzender), Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615. Alles Wesentliche rund um den Bürgerbus (Verein, Fahrplan, Tarife, Chronik, Presse, Werbepartner, Kontakte usw.) findet man auf der Internetseite des Bürgerbusvereins:

https://buergerbus-haltern.de/