Wesel (ots)

Laut Polizeibericht, befuhr am 24.02.2021, gegen 15:05 Uhr, ein 54-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Motorrad die Bislicher Straße aus Flüren kommend in Richtung Bislich. Eine 83-jährige Frau aus Wesel überquerte auf ihrem Fahrrad die Bislicher Straße vom Auesee kommend in Richtung Bauernstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und der Radfahrerin. Die 83-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der 54-Jährige wurde nicht verletzt, das Motorrad wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bislicher Straße im Bereich der Unfallstelle bis ca. 16:30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.