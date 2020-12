Für eine Hamminkelner Einrichtung möchte Marco Launert eine Hymne komponieren und produzieren. Denn "trotz der zwangsweisen Schließung seines Kulturbahnhof Niederrhein (KuBa), der Untersagung von Konzerten und Partys in externen Locations und damit verbundenem entgangenen Umsatzes von über 80.000 Euro in 2020" gehe es ihm gut, so der Hamminkelner Musiker, Komponist und Betreiber der Rockschule, der seine anderen Standbeine weiter ausgebaut hat.

Bereits im April war Launert mit einem breiten Digitalangebot in der Musikförderung aktiv. Höhepunkte des Jahres waren für ihn die Sommer-Musikprojekte, die Corona-Safe durchgeführt werden konnten sowie insgesamt drei CD-Veröffentlichungen, eine davon die neue Hymne für die Insel Helgoland, "Die Kinder von Helgoland", im November.

Bewerben für eigene Hymne

Da ihn daraufhin mehrfach die Anfrage nach dem Schreiben einer Hymne für die Region erreichte, hatte er die Idee, etwas zu spenden : "Eine Hymne für eine gemeinnützige Einrichtung, die aufopferungsvoll mit Menschen arbeitet, ob in der Kinder- und Jugendarbeit oder der Pflege von älteren oder bedürftigen Menschen. Ziel ist es, diejenige Einrichtung durch die Komposition, die auch offiziell veröffentlicht wird, bekannter zu machen und die Öffentlichkeit für deren Arbeit zu sensibilisieren.", so Launert, der die Kompositions- und Studioarbeit ehrenamtlich durchführen wird.

"Die Produktionskosten wie Studiomiete und Honorar für Sänger wird von der Volksbank-Filiale in Hamminkeln übernommen. Filialleiter Rolf Lindau hat der Kooperation sofort begeistert zugestimmt und die Zuwendung von 1000 Euro zugesagt.", heißt es abschließend.

Noch bis zum Jahresende dürfen sich Einrichtungen für die eigene Hymne bewerben, per E-Mail an: info@rockschule.de mit einer Beschreibung der Tätigkeit.

"Mut zum Träumen"

"Mut zum Träumen" lautet das Motto der Hamminkelner Rockschule im kommenden Jahr. Das große Projekte-Paket, das die Rockschule in diesen Tagen für 2021 plant und organisiert, soll zwischen Weihnachten und Neujahr bekannt geben werden.

"Für Kids und Jugendliche macht dieses eine Corona-Jahr einen relativ gesehen viel größeren Anteil ihres bisherigen Lebens aus. Sicherheit, Zukunftsperspektiven, Wünsche und Träume - alles hat sich in der für uns Erwachsenen kurzen Zeit in den Köpfen der Heranwachsenden teilweise erheblich verändert.", so Rockschulinhaber Marco Launert.

"Wir wollen mit ihnen gemeinsam den Mut ergreifen, mit Visionen, Kraft und Energie in die Zukunft zu sehen und diese entscheidend mitzugestalten. Das Motto habe ich einem Wettbewerb des WDR entnommen, an dem ich 1986 als Fünftklässler teilnahm und mit Zeichnungen und Ideen für die Zukunft im gleichnamigen Buch landete.", fügt er hinzu.

Ausschließlich Musikprojekte

Die Rockschule verabschiedete sich 2018 vom regulären Instrumentalunterricht und führt seitdem ausschließlich Musikprojekte durch. Dabei wurden bisher weit über 1000 Kinder und Jugendliche erreicht und über das Medium Musik auch soziale und gesellschaftliche Werte vermittelt.

Seit April 2020 ist die digitale Durchführung über eine eigens entwickelte Musik-Meetingsoftware aktiv, die auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. "Unsere Software 'Musik is on' bietet auch in Corona-freien Zeiten Möglichkeiten der Verbindung von realen und digitalen Angeboten und der Vernetzung junger Menschen über ihren gemeinsamen Nenner: Die Musik!", so Marco Launert über die Möglichkeiten und Chancen der digitalen Komponente.

Das Gesamtprogramm der Rockschule für 2021 wird bis zum 30. Dezember dieses Jahres bekannt gegeben. Mehr Infos unter: www.rockschule.de