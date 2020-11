Seit Beginn der Pandemie bietet die Rockschule mit Hauptsitz in Hamminkeln regionalen sowie überregionalen Musikprojekte und moderne Digitalworkshops für Kinder und Jugendliche an.

Damit sollen musikalische Inhalte vermittelt und ein Gemeinschaftsgefühl unter jungen Musikern hergestellt werden. Aktuell finden die Workshops montags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr statt.

Themen sind das Songwriting, Komponieren, Texten, Gitarre und Ukulele sowie Tonstudio und Produzieren. Durchführende Dozenten sind Cesare Siglarski (Dinslaken), Marc Sokal (Wuppertal) und Marco Launert (Hamminkeln). Teilnehmen dürfen Kinder und Jugendliche von zehn bis 18 Jahren.

Eigene Software



Durchgeführt werden die Workshops über die eigene Software der Rockschule mit dem Namen "MUSIC IS ON". Per Einladungslink wird der Workshop auf einer Webseite gestartet, es muss keine separate Software heruntergeladen werden.

Infos und Anmeldungen sowie die aktuellen Themen und Zeiten können per E-mail bei Rockschulinhaber Marco Launert unter info@rockschule.de abgerufen werden.