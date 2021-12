Am Samstag, 8. Januar, sammeln in Mehrhoog die Handballer wieder die Tannenbäume ein. Die Spieler werden aufgrund der Corona Pandemie nicht an den Haustüren um eine Spende bitten. Wer die jungen Spieler mit einer Spende unterstützen möchte, kann dieses an den Ständen vor den Lebensmittelgeschäften tun.

Die Mehrhooger werden gebeten, ihre aus rangieren Weihnachtsbäume bis 9.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand bzw. auf den Gehweg zu legen, damit die Sportler auch keinen Baum übersehen. Da die Zahl der Helfer aufgrund der Pandemie eingeschränkt ist, werden nachträglich abgelegte Bäume nicht abgeholt. Unterstützt werden die Handballer, wie in den vergangenen Jahren, von den ansässigen Unternehmen, die ihre Fahrzeuge zur fachgerechten Entsorgung zur Verfügung stellen.