Dingden:

Wie Schiller einst schon sagte:

"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt."

In der Neustraße in Dingden, steht ein ausgefallener Friseursalon, der nicht bei ALLEN gut ankommt! Der liebevoll gestaltete Salon, erinnert innen und außen an einen Western Saloon. Doch jetzt soll die schöne Veranda wieder zurück gebaut werden, dass möchte die Besitzerin durch eine Online Petition verhindern.

Anbei Ihr Hilferuf!!

Gerne möchten wir unsere Veranda und Außenfassade behalten.

Leider wurden wir vor dem Bau der Veranda falsch durch unseren Architekten beraten. Im nach hinein wurde uns dann vom Bauamt gesagt wir müssen alles wieder abreißen, weil das nicht ins Wohnbild passe und Nachbarn sich beschwert hätten.

Bei einem anschließenden Gespräch mit dem Bürgermeister, wurde dann ein Kompromiss vereinbart was beinhaltete das von der Veranda nur ein Teilstück Dach entfernt werden muss und der Rest erhalten bleiben darf.

6-8 Wochen später besuchte uns das Bauamt erneut und teilte uns mit, dass wir jetzt doch mehr als abgesprochen abreißen müssen.

Das möchten wir gerne mit dieser Petition verhindern, denn unsere Veranda ist das Herzstück des Saloons.

Wir möchten unsere Veranda wirklich gern behalten, denn was wäre ein Wild Wild West Saloon mit einer hässlichen Klinker Fassade?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Christina Grütter aus Hamminkeln

Zur Petition!

https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-den-abriss-unserer-saloon-western-veranda