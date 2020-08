Hamminkeln:

Frau Wiltrud Grefer-Kramer geht nach 24 Jahren als Hausmeisterin, aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand.

Schon seit 1994 machte Frau Grefer-Kramer die Vertretung für den damaligen Hausmeister (Adolf Termath), an der Hauptschule Hamminkeln.

Die Festeinstellung erfolgte dann 1996, für die Hauptschule der Stadt Hamminkeln, die später in die Realschule überging. Zuletzt, war Frau Grefer-Kramer für die Gesamtschule Hamminkeln verantwortlich.

Ihr hat die Arbeit in all den Jahren, immer sehr viel Spaß gemacht und sie hat sich in den hauptsächlich von Männern besetzten Beruf, etabliert.

Wobei es als Frau unter fast ausschließlich männlichen Kollegen, auch nicht immer ganz einfach war.

Somit wurde wahrscheinlich die einzige Hausmeister Frau in der Umgebung, am Montag den 10.08.2020 von der Schulleitung, Lehrerrat und Kollegium der Gesamtschule Hamminkeln verabschiedet.