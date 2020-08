Der SV Brünen startet nach den Sommerferien wieder mit der "Wirbelsäulen-Gruppe", heißt es seitens der Abteilung Breitensport.

Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, treffen sich die Interessierten am Dienstag, 18. August, um 19 Uhr in der Turnhalle an der Bergstraße. Infos: Anni Wolter, Telefon 02856/1489.