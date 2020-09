Petition für Sommerbiergarten

Die Freien Wähler der Isselgemeinden haben offiziell eine Petition gestartet für die Errichtung eines „Sommerbiergartens auf dem Dingdener Kirmesplatz“. Die läuft über die Internetplattform „openpetition“, welche Petitionen organisiert, die sich an die Entscheidungsträger aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft richten.

Diese Plattform bietet die Möglichkeit in Zeiten von Corona die Diskussion über das Thema öffentlich zu führen und der Idee eine Stimme zu geben. Der Entschluss zu dem Schritt entstand nach vielen Gesprächen, die wir in den letzten Wochen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu dem Thema geführt haben. Viele fanden die Idee ansprechend, aber es bestand auch Gesprächsbedarf zu wichtigen Fragen wie der Wirtschaftlichkeit eines solchen Projektes oder einer möglichen Lärmbelästigung von Anwohnern.

Wir laden daher alle Bürger, die Wirtschaft und die Parteien mit deren Bürgermeisterkandidaten ein, sich an dem Gespräch über die Dingdener Dorfentwicklung aktiv, kritisch und bürgernah zu beteiligen.

Die Petition finden Sie unter folgendem Link: openpetition.de/!Sommerbiergarten

Kontakt für Rückfragen:

Thorsten Kasparek

Mail: fwi-kasparek@dg-mail.de

Hinweis: Bei dem Artikel handelt es sich nicht um einen Beitrag der Redaktion. Sondern um einen Beitrag der "Freien Wähler der Issselgemeinden e.V."

Autor: Thorsten Kasparek (Freie Wähler der Isselgemeinden)

Veröffentlicht durch: Daniel Puckert (Freie Wähler der Isselgemeinden)