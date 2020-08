"Auf Grund der anhaltenden Probleme mit Corona werden wir den Fahrbetrieb nicht wie geplant um eine dritte Tour erweitern, sondern wir bleiben bis auf Weiteres bei dem verkürzten Fahrplan und zwar Montag bis Freitag von 9.59 bis 15.50 Uhr die gewohnte Strecke von Mehr bis Hamminkeln", kündigt Peter Timm, der erste Vorsitzende des Bürgerbusses Mehrhoog (BBM) an.

Die Corona Pandemie ist noch lange nicht am Ende, immer noch gibt es jeden Tag neue Infizierte.

"Wir vom Bürgerbus Mehrhoog versuchen dennoch, zu einem geregelten Fahrbetrieb zurück zu kommen. Es ist aber auch so, dass unsere Fahrer fast alle in den Bereich der Risikopatienten fallen. Nach einer Umfrage unserer 50 Fahrer und Fahrerinnen, möchten im Moment nur knapp die Hälfte das Risiko eingehen, wieder den Bus zu fahren.", so Timm weiter.

Wahre Helden

"Auf jeden Fall sollte mal eines gesagt werden - unsere Fahrer und Fahrerinnen sind für uns die wahren Helden. Die fahren bei jedem Wetter, die fahren bei Corona und die fahren auch schon mal ein paar Haltestellen weiter, obwohl Feierabend ist.", fügt er hinzu.

Seit dem 15. Juni 2020 fährt der Bürgerbus wieder nach einem verkürzten Fahrplan, das heißt, von 9.59 bis 15.50 Uhr die gewohnte Strecke von Mehr bis Hamminkeln. "Da es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Irritationen gekommen ist, haben wir jetzt alle Abfahrpläne an den Haltestellen so bearbeitet, dass nur noch die aktuellen Abfahrzeiten zu lesen sind.", kündigt der erste Vorsitzende an.

Hygienevorschriften im Bus

Es gibt im Bus Hygienevorschriften, die auch eingehalten werden müssen, wie zum Beispiel das Tragen von einem Mund und Nasenschutz oder das desinfizieren der Hände. Bei jedem Fahrerwechsel (alle 3 Stunden) wird zusätzlich der Bus innen desinfiziert. "Damit können wir garantieren, dass der Bus innen relativ sauber ist.", so Timm weiter.

Da sich im Moment die Corona Zahlen eher wieder nach oben als nach unten bewegen, hat der Vorstand des BBM am 30. Juli 2020 beschlossen, bis auf Weiteres nach diesem verkürzten Fahrplan zu fahren.

"Sobald sich die Corona Situation ändert und weitere Fahrer und Fahrerinnen bereit sind zu fahren, werden wir erneut die Bürger darüber informieren. Wir bedanken uns für das bisher entgegengebrachte Verständnis der Bürger von Mehrhoog, Mehr und Hamminkeln.", so Peter Timm abschließend.