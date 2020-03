Der Weseler will in der Coronakrise Schnittstelle sein und vermitteln, damit Hilfe ankommt, wo sie gebraucht wird. Deshalb haben wir bei Facebook die Gruppe "CORONA Helfernetzwerk Hamminkeln" gegründet: Menschen aus allen Hamminkelner Ortsteilen, die helfen wollen oder Hilfe brauchen, können sich melden, wir wollen eine Sammel-, Informations- und Austauschplattform bieten.

Das Prinzip der Hilfe ist ganz einfach: Wer aktiv hilft, beispielsweise durch Einkaufstouren, Gehwegfegen, Hunde gassi führen oder Gartenarbeit, meldet seine Unterstützung bei einem Vermittler (siehe unten) an. Die Organisatoren geben den jeweiligen Kontakt der Helfer/innen an jemanden weiter, der diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Oder umgekehrt. Weil nicht davon auszugehen ist, dass die Hilfesuchenden im Sozialen Netzwerk unterwegs sind erscheint dieser Beitrag natürlich auch im Weseler.

Zum Ende dieser Woche werden in allen Hamminkelner Ortsteilen Flyer ausgelegt und an markanten Punkten ausgehängt, die vor Ort weiter verteilt werden können. Wer bedürftige Menschen im Sinne der Aktion kennt, sollte ihnen so einen Flyer zukommen lassen.

Diese Stellen/Gruppen organisieren die Hilfe ...

Brünen: Vanessa Gruber, Rufnummer 0157-52808197

Dingden: Sandra Neß, Rufnummer 0172- 9550542, sandra.ness@gmx.net

Hamminkeln: ............ ............ ................. ...................... ........

Denise Brücker, Rufnummer 0162-2602506

Loikum: Thomas Wingerath, Rufnummer: 01522-2592472

Marienthal: Bürgerverein, Birgit und Wolfgang Kawula, (02856-2810), Mail: wkawula@marienthaler-buergerverein.de

Mehrhoog/Mehr: Aylin Klisura, 0178-3924464 und 15117037372 (für Mehr)

Ringenberg: Matthias Holtkamp, Rufnummer: 0175- 16 43 791; E-Mail: holtkampmatthias@googlemail.com

Wertherbruch: Ursula und Erwin Meyer, Telefon 02873-1046

Wer vorab Fragen hat, kann sich an die Gruppengründer wenden: Kontakt zum Netzwerk gibt's auch via Facebook: Sandra Neß, Dirk Bohlen

Bei Fragen der oben genannten Vermittler steht Katja von den Benken ab dem 24. März zu den Telefonsprechzeiten der Beratungs- und Koordinierungsstelle der Nachbarschaftsberatung und nach Vereinbarung zur Verfügung, nämlich dienstags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr (Telefon: 02852 - 88 220).